По его словам, войну надо "разделить на кусочки". Только тогда победы будут последовательными.

Чтобы одержать победу над Россией, войну нужно "разделить на кусочки". Тогда начнутся победы, которые будут идти одна за другой.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Комарову в спецпроекте "Рік. За кадром", записанном осенью 2022 года.

"Война - как тот пирог с Российской Федерацией. Мы не можем ее съесть – рот порвешь, большая держава и большая по объему. Эту беду проглотить сложно, надо разделить войну на кусочки, и это победы, одна за другой, иногда параллельные, но по большей части они идут одна за другой, последовательно... "Москва" (затопленный российский крейсер – УНИАН) – это такой же кусок, и очень важный психологически, мотивированная победа", - отметил президент.

По его словам, победа для Сил обороны Украины - это территория, которая конкретно под защитой гарантий мировой безопасности.

"Нам просто нужно быть крепче, чем мы были. Это первое. Второе: сделать все возможное, чтобы ослабить Российскую Федерацию. Надо отстоять свою землю, деоккупировать свою Украину. Это уже будет шаг для ослабления соседа", - сказал Зеленский.

Последние заявления Зеленского

Вчера в интервью скандинавским журналистам Зеленский заявил, что с Путиным не может быть переговоров, потому что он - террорист и "странник" в придумывании названий своим кровавым преступлениям.

Также глава государства ответил, как боролся бы на войне, если бы не был президентом.

Кроме того, напомним, президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина точно освободит Крым, а россияне будут бежать с полуострова быстрее, чем из временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

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