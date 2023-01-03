Военный эксперт Олег Жданов назвал пути сдерживания Российской Федерации, если она продолжит проявлять военную агрессию после выхода Украины на границы 1991 года.
По его мнению, их два - военный и военно-дипломатический. В первом случае Украина может оказаться в такой же ситуации, в которой сейчас находится Израиль, рассказал эксперт на своем YouTube-канале.
"Это будет вооруженный конфликт низкой интенсивности. Он будет состоять из вооруженных провокаций на границе и обмена огневыми ударами с помощью различных средств", - объяснил он.
Во втором случае Украина может обратиться к ООН с просьбой ввести вооруженный контингент для миротворческой операции по разделению противоборствующих сторон.
"Они встанут на границе. И любой выстрел в сторону противника - это выстрел в сторону ООН, это влечет за собой гигантские санкции, практически отстранение страны из всех сфер международного сотрудничества. Это вариант Северного Кипра", - добавил эксперт.
Кроме того, Жданов считает, что власти Украины могут предложить странам-гарантам безопасности создать военную миссию, которая разместится на границе.
"Тогда у России будет выбор - либо война с этой коалицией, либо санкции от этих стран", - сказал он.
Выход Украины на границы 1991-го года
Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что победой Украины станет выход ВСУ на границы по состоянию на 1991 год.
Однако и после этого Российская Федерация может продолжить пограничные обстрелы и запуски ракет, сказал он.
Также Буданов считает, что 2023 год принесет Украине победу, а РФ - трансфер власти.
Генерал США в отставке Бен Ходжес убежден, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца августа.