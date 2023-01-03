По мнению Олега Жданова, у Украины будет два пути сдерживания российской агрессии.

Военный эксперт Олег Жданов назвал пути сдерживания Российской Федерации, если она продолжит проявлять военную агрессию после выхода Украины на границы 1991 года.

По его мнению, их два - военный и военно-дипломатический. В первом случае Украина может оказаться в такой же ситуации, в которой сейчас находится Израиль, рассказал эксперт на своем YouTube-канале.

"Это будет вооруженный конфликт низкой интенсивности. Он будет состоять из вооруженных провокаций на границе и обмена огневыми ударами с помощью различных средств", - объяснил он.

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Во втором случае Украина может обратиться к ООН с просьбой ввести вооруженный контингент для миротворческой операции по разделению противоборствующих сторон.

"Они встанут на границе. И любой выстрел в сторону противника - это выстрел в сторону ООН, это влечет за собой гигантские санкции, практически отстранение страны из всех сфер международного сотрудничества. Это вариант Северного Кипра", - добавил эксперт.

Кроме того, Жданов считает, что власти Украины могут предложить странам-гарантам безопасности создать военную миссию, которая разместится на границе.

"Тогда у России будет выбор - либо война с этой коалицией, либо санкции от этих стран", - сказал он.

Выход Украины на границы 1991-го года

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что победой Украины станет выход ВСУ на границы по состоянию на 1991 год.

Однако и после этого Российская Федерация может продолжить пограничные обстрелы и запуски ракет, сказал он.

Также Буданов считает, что 2023 год принесет Украине победу, а РФ - трансфер власти.

Генерал США в отставке Бен Ходжес убежден, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца августа.

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