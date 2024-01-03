Александр Коваленко указал на важный момент.

Российские оккупанты не изменили тактику нанесения ракетных ударов по Украине. Захватчики пытаются истощить украинскую противовоздушную систему.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что для удара с 1 на 2 января россияне использовали максимальное количество ракет Х-47 "Кинжал".

"Еще в 2023 году мы говорили, что россияне не используют длительное время крылатые ракеты, то говорили, что они их накапливают для комбинированного удара. И не только ракетного, но и дронами-камикадзе. Все это должно было бы рассредоточивать внимание нашей ПВО, истощать и прорывать", - объяснил эксперт в эфире телемарафона.

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При этом он указал, что российские дроны смогли долго находиться в воздушном пространстве Украины, потому что оккупанты прокладывают маршруты через озера, болота, леса, устья рек.

"Это - люфт между присутствием последнего дрона-камикадзе, который отвлекает на себя внимание, и заходом в воздушное пространство других объектов поражения - ракет. Эти дроны-камикадзе заставляют задействовать ЗРК, то есть надо тратить ракеты на их уничтожение", - подытожил Коваленко.

Удар РФ 2 января - последние новости

Ночью и утром 2 января Россия совершила массированную атаку на города Украины, применив дроны-камикадзе и ракеты разных типов.

3 января в Киевской городской военной администрации сообщили, что в результате ракетной атаки россиян в Киеве, по оперативным данным количество пострадавших возросло до 54 человек, а еще два человека погибли.

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