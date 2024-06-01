Энергетики уже работают над ликвидацией последствий вражеской атаки, отметил министр.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и противники в субботу рано утром, 1 июня, осуществили массированный удар по нашей территории. Под ударом оказались энергетические объекты, расположенные в пяти областях.

Атакованы энергообъекты в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях, написал министр энергетики Герман Галущенко в Facebook. "Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", - подчеркнул чиновник.

Глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович в Telegram написал, что сегодня утром враг атаковал ракетами Кировоградскую область, и был поражен объект энергетической инфраструктуры. "По предварительным сообщениям - пострадавших нет. Все соответствующие службы уже работают", - поделился он.

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После того, как в Запорожье прогремели взрывы, патрульная полиция Запорожской области сообщила, что временно перекрыто движение по Днепровской гидроэлектростанции. "Объезд осуществляется через Арочный мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина - ул. Сечи - ул. Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район", - добавили правоохранители.

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Утром 1 июня стало известно, что россияне ударили по украинской территории ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Сообщалось, что взрывы раздавались, в частности, в Запорожье и Виннице.

31 мая оккупанты нанесли удар по Киеву ракетой "Искандер-К", ее ликвидировали наши защитники. Обломки вражеской ракеты в Голосеевском районе разрушили трансформаторную подстанцию.

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