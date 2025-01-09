Это стандартная тактика российской пропаганды.

В Российской Федерации принялись оправдывать атаку на Запорожье, в результате которой погибли 13 человек, а еще 113 пострадали.

Коллаборант, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что целью атаки были цеха корпорации "Мотор Січ", однако российские фугасные авибомбы якобы сбила украинская противовоздушная оборона.

Тем временем российские пропагандистские СМИ "Московский комсомолец" и "Российская газета" заявили, что пожар в городе начался из-за "высокоточного" попадания в предприятие".

Видео дня

Как известно, российская пропаганда всегда обвиняет в разрушениях и жертвах среди мирных людей Украину. Кроме того, они "засыпают" людей разными версиями, которые часто противоречат друг другу.

Удар по Запорожью 8 января

Как сообщал УНИАН, вчера российская захватническая армия атаковала жилую застройку Запорожья двумя КАБами.

В сети появилось множество фото и видео разрушений, пострадавшим сразу начали оказываться помощь. Согласно последним данным, в результате атаки погибли 13 человек, еще 113 - пострадали. Местные власти объявили 9 января Днем траура.

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