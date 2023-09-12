Якобы это спровоцирует непрерывную серию ударов по принципу "око за око".

Нарастающая интенсивность ударов дронами по российским тыловым городам может повысить популярность Владимира Путина и спровоцировать Россию на ответные удары. Такое мнение изданию The Independent высказала научный сотрудник аналитического центра Stimson Center (США) Келли Грико.

"Есть разница между более дешевыми беспилотниками, используемыми на поле боя, и беспилотниками большой дальности, которые мы начинаем наблюдать, нацеленными на Москву", — сказала Грико.

По ее словам, Украина была "чрезвычайно" эффективной в использовании более дешевых коммерческих дронов для разведки и наблюдения на поле боя.

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"Это тип дрона, который теряется тысячами. Они дешевы, служат недолго, но их легко заменить. Украина очень разумно использовала их для получения разведданных", — отметила Грико.

Но госпожа Грико предупредила о потенциальных проблемах от применения значительно более дорогих дронов, способных поражать цели глубоко в российском тылу.

"Это неразумное использование Украиной возможностей нанесения дальнего удара. Это явно попытка нанести психологический ущерб, но я не думаю, что это сработает эффективно. Надеяться таким образом сломать внутреннюю политическую поддержку военных усилий России рискованно. Это имеет тенденцию объединять народную поддержку вокруг правительства и усиливать ненависть к внешнему врагу", – говорит она.

По словам госпожи Грико, из-за ударов дронов по Москве для Украины существует реальная опасность развязать противостояние по принципу "око за око". "Было бы очень трудно сломать такой шаблон", – отметила она.

При этом эксперт так и не объяснила, чем именно Россия может ответить на дроновые удары по Москве, если она и так уже применила против Украины все имеющиеся у нее виды оружия кроме ядерного. Также по этой логике совершенно не понятно, почему Россия постоянно атаковала Украину всеми имеющимися средствами еще до того, как начались удары дронов по Москве.

Удары дронов по Москве

Впервые беспилотные летательные аппараты успешно атаковали Москву 3 мая текущего года. Тогда два беспилотника взорвались возле одного из зданий кремлевского комплекса. Существенного материального вреда удар не нанес, причинив скорее имиджевый вред путинскому режиму.

После этого Москву регулярно атаковали дроны, но большинство из них были сбиты или упали самостоятельно, не достигнув определенной цели. Однако без успехов не обошлось. Особый резонанс получили удары по небоскребам комплекса "Москва-Сити".

Впрочем стоит напомнить, что Россия наносила ракетные и дроновые удары по территории Украины задолго до этого - фактически с первых часов полномасштабного вторжения. А 10 октября прошлого года эти удары стали особенно массовыми и прицельно направленными именно на гражданскую инфраструктуру.

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