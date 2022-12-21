Во время пребывания в Украине глава Генштаба ВС Польши посетил аэропорт в Гостомеле.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Польша генерал Раймун Анджейчак сегодня находился с визитом в Украине.

В Twitter Генштаба Польских ВС отмечается, что он провел встречу с Главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным.

"Начальники обороны Вооруженных Сил Польши и Украины обсудили текущую оперативную обстановку на востоке и юге Украины, а также рассказали о возможных сценариях дальнейшего течения неспровоцированной и неоправданной российской военной агрессии против этой страны", - говорится в сообщении.

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Также во время пребывания в Украине глава Генштаба ВС Польши посетил аэропорт г. Гостомель, который подвергся нападению в первые дни вооруженного нападения России на Украину. Генерал пообщался с командиром подразделения, который оборонял район, и заслушал доклад о ходе событий.

Кроме того, Анджейчак побывал в Ирпене.

"Встретился в Украине с представителями власти Ирпеня, расположенного под Киевом. В результате вторжения России в этот регион в марте около 50% его зданий было разрушено. Разрушены жилые дома и объекты критической инфраструктуры", - сообщается в Twitter польского Генштаба.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Залужный, информируя о визите своего коллеги, отметил, что благодарен, что Украина не сама в сопротивлении российской вооруженной агрессии, и в этом огромная заслуга польских братьев.

"Поблагодарил лично за оказанную международную военную помощь, включающую вооружение, военную технику, боеприпасы и необходимые материалы. Ценю возможность проводить профессиональную подготовку наших военнослужащих на польской территории. Вместе мы воплощаем стратегически важное решение о переходе Украины на тяжелое вооружение государств-членов НАТО. Глубокая благодарность польской стороне за лечение и реабилитацию раненых украинских воинов", - подчеркнул Залужный.

Война в Украине: детали

Потери России в Украине по состоянию на среду, 21 декабря, почти достигли отметки в 100 тысяч человек, за сутки ликвидировали 510 врагов.

Российские оккупанты и дальше сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.