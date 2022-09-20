В частности, уничтожен один штурмовик Су-25, одна управляемая авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59 и пять БПЛА оперативно-тактического уровня российских оккупационных войск.

В течение суток 19 сентября зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожено семь воздушных целей оккупантов.

Об этом сообщили в командовании ВС ВСУ.

В частности, уничтожен один штурмовик Су-25, одна управляемая авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59 и пять БПЛА оперативно-тактического уровня российских оккупационных войск.

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"Истребительная, штурмовая, бомбардировочная авиация Воздушных сил на разных направлениях продолжает наносить удары по вражеским позициям технике и логистике оккупантов различными типами вооружения", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации украинские системы ПВО сбили около 55 российских истребителей.

По словам командующего Военно-Воздушных сил Соединенных Штатов Америки, России так и не удалось установить превосходство в воздухе над Украиной. Несмотря на то, что она была хорошо осведомлена о средствах противовоздушной обороны Украины, удары в конце февраля не смогли их разрушить.

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