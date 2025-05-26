Сейчас у Беларуси есть носители, но ядерных боеголовок нет и маловероятно, что появятся.

У Беларуси пока нет ядерного оружия, имеются только его носители. Об этом рассказал в интервью Укринформу глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

"Носители есть. Это правда. Есть самолеты, есть ОТРК "Искандер". Но самого ядерного оружия у Беларуси нет. Это факт", - сказал он.

Он уточнил, что ядерных боеголовок в Беларуси в настоящее время нет и не предвидится.

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"Они обустраивают места хранения, готовятся, строят. Лукашенко говорит, что до конца года у них будет "Орешник". Но это похоже на принятие желаемого за действительное. На сегодня ничего такого нет, и маловероятно, что появится", - добавил глава СВР.

Он также отметил, что на сегодня белорусская армия не способна на масштабные боевые действия.

"Все, что они держат у нашей границы - это около двух тысяч военнослужащих только для того, чтобы мы отвлекались. То есть, боевой состав небольшой, перед войной был не способен вести наступательные действия, и морально их военнослужащие к этому не готовы", - пояснил он.

В то же время Беларусь передала России свою технику со своих складов для войны в Украине, и сейчас наладила производство боеприпасов, которых не хватает российской армии.

"Реактивные, ствольные - все, что нужно для войны. Белорусский ВПК стал приложением российского. Около 80% белорусских предприятий ВПК интегрированы в российский ВПК. Это фактически одна база", - пояснил Иващенко.

Угроза со стороны Беларуси

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российский диктатор Владимир Путин собирается втянуть Беларусь в войну против Украины. По его словам, весной, летом или осенью РФ попытается расположить свои войска в Беларуси и втянуть эту страну в войну.

Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщал, что Беларусь готовится получить российские "Орешники", мол, уже заканчивают производство нескольких пусковых установок для ракет российского комплекса.

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