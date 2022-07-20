Освоение украинской армией новой техники, которая постепенно поступает из разных западных стран, является серьезным вызовом.

Украина испытывает большие трудности с применением и доставкой западного оружия, поскольку оно сильно различается между собой, ему нужны разные боеприпасы, а с ремонтом проблемы, поскольку часто нет нужных запчастей.

Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.

В материале отмечается, что сейчас Украина получает современные и эффективные виды вооружений, которые уже изменили ситуацию на поле боя - ВСУ теперь могут наносить точечные удары по важным объектам российской армии. Однако освоение и применение этого оружия сталкивается с рядом проблем.

"Нынешний подход, когда каждая страна передает батарею оружия по частям, быстро превращается в логистический кошмар для украинских сил, поскольку для каждой батареи нужна отдельная система обучения, обслуживания и логистики" - рассказали изданию в лондонском Королевском институте объединенных вооружений.

Так, Украина получает целый букет различных видов вооружения: М777 от США, Австралии и Канады; самоходные гаубицы Caesar из Франции, самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 из Германии; самоходные гаубицы M109 из США и самоходные гаубицы AHS Krab из Польши. Все эти системы не имеют практически ничего общего; даже боеприпасы у них не взаимозаменяемы, как должно было быть. НАТО неоднократно пыталось провести стандартизацию, но даже у Альянса был лишь ограниченный успех в этом вопросе.

"Украине дали не просто разные виды оружия. Ее Вооруженные силы также должны научиться обращаться с западным оружием и обслуживать его", - отметил старший оборонный аналитик RAND Corporation Скотт Бостон.

Эта сложность является компромиссом для лучшей производительности, сказал генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, который сейчас работает в Центре анализа европейской политики. "Чтобы достичь более высокого уровня возможностей западных систем, нужен определенный уровень сложности, который включает гидравлику, электронику, системы вооружения, а также боеприпасы, необходимые для достижения дополнительной точности и дальности", — сказал он.

А военный эксперт Джек Уотлинг в комментарии изданию добавил, что перечень проблем далеко не полный - так, снаряды имеют разный калибр, от 39 до 52, у пушек различные запчасти, требования к техобслуживанию, механизмы загрузки и заряды, требования к обучению для эксплуатации и обслуживания систем, а также совершенно разные цепочки поставки запчастей. Все это создает хаос в логистике ВСУ.

Тем временем Верховная рада создала временную специальную комиссию по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения.

По словам главкома ВСУ Валерия Залужного, ситуацию на фронте наконец удалось стабилизировать благодаря HIMARS. Несмотря на то, что она остается сложной и напряженной, однако Вооруженные Силы Украины полностью ее контролируют.

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