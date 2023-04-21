А накануне в Запорожской области самоликвидировался вражеский Ка-52.

Российские захватчики не справились с управлением и перевернули установку ПВО на одной из улиц оккупированного Мелитополя, сообщает мэр города Иван Федоров и подтверждает издание "РИА Мелитополь".

"Полчаса назад вражеская техника, которая перевозила систему ПВО, не вписалась в поворот: перевернулась на дороге по проспекту Богдана Хмельницкого - в самом центре пока оккупированного Мелитополя", - написал Федоров.

На фото очевидцев попала перевернутая российская техника.

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В последнее время россиянам не везет с С-400. Как писал УНИАН ранее, в Тульской области военная машина с ЗРК, которая передвигалась в составе колонны рашистов, вдруг съехала с дороги и перевернулась. Как установили российские правоохранители, за рулем был пьяный контрактник.

Потери России в Украине - последние новости

20 апреля 2023 года россияне потеряли еще одну "птичку" в оккупированной Кирилловке. Вертолет Ка-52 из-за туманной погоды упал в Азовское море. Подтверждена ликвидация пока одного пилота - его тело вынесло на берег, однако кремлевские пропагандисты намекают на гибель всего экипажа.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 185 050 оккупантов, из них 630 за минувшие сутки. Впрочем, потерянная Россией "птичка" не вошла в традиционную утреннюю статистику Генштаба. Согласно данным, уничтожены 308 самолетов россиян и 293 вертолета.

Всего, по подсчетам CSIS, Россия потеряла почти 10 тысяч единиц основной военной техники. Среди них - танки, артиллерийские установки, беспилотники и грузовики. Ежемесячно враг теряет на поле боя почти 150 танков, однако способности для ведения войны в РФ все еще есть.

Отдельно бойцы ССО показали кадры уничтожения современного российского танка Т-90. Они заложили мины, на которых подорвалась техника, а затем совершили несколько залпов из противотанковых средств.

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