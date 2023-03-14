Андрющенко отметил, что незаметно перевезти технику по городу, где работает сопротивление, невозможно.

После очередных взрывов во временно оккупированном Мариуполе, которые прозвучали 13 марта, российские захватчики начали перемещать средства ПВО на новое место. Так враг пытается спрятать свою технику.

"А вот и реакция на вчерашнюю бавовну. Русня начала перетаскивать ПВО на новое место в Мариуполе. Пытаются спрятать", – сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, эти попытки оккупантов бесполезны.

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"Если ты тянешь С-300 по проспекту в оккупированном городе, где работает сопротивление, а жители ждут деоккупации, можешь спрятать разве что голову в песок. Хотя лучше сразу в пакет", – подчеркнул Андрющенко.

Взрывы в Мариуполе и районе: последние новости

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области в последнее время все чаще раздаются взрывы. Так, 13 марта в городе были слышны взрывы, оккупанты поднимали в небо авиацию. "Бавовна" произошла и под Мариуполем – три громких взрыва раздались вдоль Азовского моря.

Несколькими днями ранее "прилетело" по месту размещения оккупантов в Мангуше Мариупольского района. Было ликвидировано 20 захватчиков.

В то же время 10 марта неспокойно было в самом Мариуполе – там раздалось около 20 взрывов. Их эпицентр находился в Кальмиусском районе временно оккупированного города.

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