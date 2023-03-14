После очередных взрывов во временно оккупированном Мариуполе, которые прозвучали 13 марта, российские захватчики начали перемещать средства ПВО на новое место. Так враг пытается спрятать свою технику.
"А вот и реакция на вчерашнюю бавовну. Русня начала перетаскивать ПВО на новое место в Мариуполе. Пытаются спрятать", – сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, эти попытки оккупантов бесполезны.
"Если ты тянешь С-300 по проспекту в оккупированном городе, где работает сопротивление, а жители ждут деоккупации, можешь спрятать разве что голову в песок. Хотя лучше сразу в пакет", – подчеркнул Андрющенко.
Взрывы в Мариуполе и районе: последние новости
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области в последнее время все чаще раздаются взрывы. Так, 13 марта в городе были слышны взрывы, оккупанты поднимали в небо авиацию. "Бавовна" произошла и под Мариуполем – три громких взрыва раздались вдоль Азовского моря.
Несколькими днями ранее "прилетело" по месту размещения оккупантов в Мангуше Мариупольского района. Было ликвидировано 20 захватчиков.
В то же время 10 марта неспокойно было в самом Мариуполе – там раздалось около 20 взрывов. Их эпицентр находился в Кальмиусском районе временно оккупированного города.