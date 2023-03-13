Петр Андрющенко отметил, что над городом заметили два самолета.

Взрывы прогремели во временно оккупированном Мариуполе в понедельник, 13 марта. Над городом видны клубы дыма, а российские захватчики подняли авиацию.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, ПВО россиян дважды сработала по линии РадУкраины-Агробаза, а после третьего взрыва в районе ЖМР 23 поднялся столб дыма.

При этом чиновник отметил, что захватчики подняли в небо свою авиацию – над Мариуполем на малой высоте кружили два российских самолета.

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"Хорошие предвестники украинской "кары небесной". В прошлый раз не помогло. Схема снова та же. ПВО, затем самолеты", - написал Андрющенко в своем Telegram-канале.

Ситуация в Мариуполе - что известно

В последнее время во временно оккупированном Мариуполе все чаще и чаще гремят взрывы. Долгое время россияне считали захваченный украинский город своим тылом.

Так, 22 февраля в Мариуполе прогремели 12 взрывов, вероятно, в местах скопления сил россиян. После этого новый "хлопок" произошел в Мангуше, результате чего ликвидировано 20 оккупантов.

В ночь на 13 сентября в Мариупольском районе вдоль Азовского моря раздались три громких взрыва. При этом в 06:40 в районе ул. Тополиная (Кальмиусский район) и Новоселовки была слышна перестрелка из стрелкового оружия.

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