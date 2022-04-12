Правоохранители дали советы жителям Украины.

Россия продолжает обстреливать цистерны с азотной кислотой в Луганской и Донецкой областях.

Об этом рассказали в Патрульной полиции Украины.

Там отметили, что азотная кислота имеет желтый цвет, а в результате взрыва облако может светиться красным, розовым или сиреневым.

Что делать в случае взрыва азотной кислоты

Если произошел взрыв цистерны с азотной кислотой, следует закрыть в помещении двери и окна, не выходить из укрытия.

"Азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые оболочки. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях - отек легких", - предупреждают правоохранители.

Как защититься от азотной кислоты

Для защиты от паров азотной кислоты пользуются противогазами. Полиция советует подготовить хотя бы защитные маски для лица, смоченные содовым раствором.

"При попадании на слизистую поверхность глаза азотная кислота вызывает поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения. Поэтому немедленно следует промыть глаза большим количеством воды", - отмечают правоохранители.

Обстрел цистерн с азотной кислотой: что известно

Как сообщал УНИАН, 5 апреля стало известно, что в Рубежном Луганской области российские оккупанты попали в цистерну с азотной кислотой. Глава Луганской области Сергей Гайдай призвал людей не выходить из укрытий.

Впоследствии, 9 апреля, появилось сообщение, что возле Рубежного оккупанты снова попали в цистерну с азотной кислотой. При этом пар от взрыва распространился в районе позиций россиян.

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