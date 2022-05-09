Дейнеко также высмеял парад российских оккупантов, которые "способны только воевать с мирным населением и воровать микроволновки и стиралки".

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко прокомментировал "психоз пабєдобєсія" в России, в который они превратили День победы над нацизмом.

Комментарий Дейнеко на этот счет появился в Facebook.

"В кацапстані психоз пабєдобєсія продолжается. Где только возможно, намотаны георгиевские ленточки. Разрисованы новые символы агрессии. Опять "деды воевали" и "можем повторить". Замалчивание вклада других в победу над нацизмом, как и причастность немытой к развязыванию кровавой войны. Парад "военных" с нечеловеческим лицом, способных лишь воевать с мирным населением да воровать микроволновки и стиралки, подготовлен. Но в этом году вышла неприятность. Для масштабности праздника не хватает побед и гостей. К тому же Рашка теперь является автором новой идеологии – "рашизма", что хуже "нацизма", - отметил Дейнеко.

Он добавил, что в попытках "продемонстрировать надуманное сверхвеличие" Россия сознательно потеряла по меньшей мере 25 тысяч своих солдат и тысячи единиц техники. Глава ГПСУ добавил, что эта война не принесет славы россиянам, зато "вторая армия в мире" стала посмешищем для всей планеты.

"За такие заслуги поздравляем русню с Дном Мракобесия"... Знайте: усмирить Украину у вас не получится – скорее сами упокоитесь. Украинские защитники продолжат уничтожать каждого захватчика", - добавил Дейнеко.

Как сообщал УНИАН, ежегодно 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения, поскольку в этот день в 1945 году Германия объявила о своей капитуляции во Второй мировой войне. Такой формат почитания памяти павших во Второй мировой войне Верховная Рада Украины утвердила в 2015 году. Тогда же было принято решение отмечать 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В Верховной Раде Украины предлагают отмечать день победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая. А 9 мая депутаты предлагают праздновать День Европы вместе с государствами ЕС.

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