Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам "Черноморнефтегаза" в июне.

Буровая платформа "Черноморнефтегаза" ("вышки Бойко"), обрушившаяся месяц назад в Черном море в результате удара ВСУ, до сих пор сжигает топливо.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные пользователем Twitter Брэди Эфриком.

Пламя на платформе видно из космоса.

ВСУ ударили по "вышкам Бойко": что известно

Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".

После этого в России пригрозили ответными ударами по "центрам принятия решений" в Киеве.

Справка УНИАН. РФ в 2014 году захватила буровые платформы "Черноморнефтегаза", так называемые "вышки Бойко". Оккупанты использовали их для наблюдения над надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.

Война в Украине: актуальные данные

Россия по-прежнему сосредоточилась на захвате Донбасса. В частности, армия врага продолжает штурмы в направлении Углегорской ТЭС и вблизи Покровского.

На юге ВС РФ пытаются сорвать контрнаступательные действия ВСУ - вводят новые резервы для обороны своих позиций. Украинские защитники успешно отбили попытки штурма противника.

По мнению экспертов Института изучения войны, россияне не смогли нарастить продвижение после выхода из оперативной паузы. Российские войска продолжают совершать незначительные атаки на северо-запад от Славянска и вокруг района Северска и Бахмута, не захватив ни одной значимой территории.

Отсутствие успешных наземных атак за пределами районов Славянска, Северска и Бахмута согласуется с оценкой ISW о том, что русское наступление, вероятно, закончится без захвата Славянска или Бахмута.

Как говорится в материале Forbes, ближайшие недели могут стать переломными на фронте, а от того, как будут развиваться события в июле – августе, будет зависеть будущее войны.

За сутки ВСУ ликвидировали уже 39 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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