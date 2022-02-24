Медик призвал росиян остановить войну.

Популярный украинский врач Евгений Комаровский призывает российских оккупантов прийти в себя.

Медик сейчас находится с родными в Харькове и написал обращение в Instagram.

"Я в Харькове. Дети, внуки, друзья в Харькове. С утра безуспешно пытаюсь выйти в эфир - видео интернет не тянет. Здесь, в Украине, все понимают. Не верят, не хотят верить. Не хотят, не могут в здравом уме это принять. Но уже 7 часов прошло, как началось, и приняли. Я сейчас пишу не для наших. Я пишу жителям России. Вас десятки миллионов. Именно десятки миллионов тех, кто читает мои книги, смотрит мои программы, кому я реально помог за те 40 лет, что лечу детей, обучаю родителей, отвечаю на тысячи вопросов. Сейчас тысячи мальчиков, которых вы вырастили здоровенькими, смотрят на мою страну в прицел, нажимают кнопку "пуск", умирают и будут умирать. Вы все, кто сейчас, как и мы в ужасе у экранов, вы можете хотя бы попытаться это остановить!", - написал Комаровский.

Врач также обратился к матерям российских солдат, чтобы не пускали детей на войну.

"Вспомните, как вы читали детям пророческое "Тараканище" – да и какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка! Не отдавайте своих детей, не забирайте моих. Выходите на улицы, сейчас решается будущее не только моей страны, но и вашей. Они, эти дети, сейчас здесь, пришли отдавать свои жизни и забирать наши... Проснулся сегодня в 5 утра от канонады. Война!",- резюмировал Комаровский.

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