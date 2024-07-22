Военные показали короткие видео с фронта.

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады нанесли удар по позициям оккупантов из американской реактивной артиллерийской системы HIMARS.

Как сообщается в Telegram-канале 79 ОДШБр, разведчики проинспектировали с дрона "Донбасс-Арену" в оккупированном Донецке и обнаружили там российский зенитно-ракетный комплекс "Тор". Также они показали российских мотоциклистов-камикадзе, сожженные танки и сбросы на оккупантов.

"Очередные попытки врага прорвать нашу оборону снова потерпели фиаско. "Спецоперация" Путина идет строго по плану. По плану наших десантников. Слава вам, воины! Блестящая работа", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине

По официальным данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения российская захватническая армия потеряла около 567 тысяч 760 оккупантов. Из них 1050 - за последние сутки.

Также сообщалось о поражении российского пункта управления, склада боеприпасов, четырех артсистем, двух средств противовоздушной обороны и радиолокационной станции. Кроме того, украинские силы поразили 15 районов сосредоточения личного состава и техники захватнических войск РФ.

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