Нет гарантий того, что РФ не пойдет на вторжение, считает командующий ССО.

В Украине на территории каждой области, подконтрольной Киеву или захваченной противником, люди должны быть готовы к угрозе вторжение со стороны Российской Федерации.

Никто не гарантирует того, что РФ не пойдет на агрессивные шаги против Украины, рассказал командир Сил специальных операций Григорий Галаган в интервью "Украинскому центру безопасности и сотрудничества".

"...у нас почти 130 районов по новому районированию, и отсутствие угрозы вторжения и дальнейшей эскалации со стороны Российской Федерации никто не гарантирует. Мы должны быть готовы, в каждой области...", – отметил собеседник.

Читайте такжеКак быстро остановить войну на Донбассе и за 5 минут освободить Крым: Арестович раскрыл "рецепт"Напомним, в 2014 году Россия пошла на агрессию против Украины – захватила украинский Крым и начала расшатывать ситуацию на части Донецкой и Луганской областей.

Российские власти поддержали боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР", а также ввели на Донбасс войска.

В марте 2021 года вице-премьер-министр ‒ министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников выразил мнение, что РФ не решится на полномасштабное вторжение на украинскую территорию.

Автор: Екатерина Присяжнюк