Сейчас ситуация там несколько стабилизировалась.

На Авдеевском направлении ситуация несколько стабилизировалась, но тяжелые бои продолжаются. У армии есть понимание, как обойти вражеские РЭБ.

Об этом сказал сержант, боец 109 батальона Вооруженных сил Украины Егор Фирсов в эфире телемарафона. Он отметил, что на Авдеевском направлении ситуацию удалось стабилизировать, если сравнивать с тем, что было две-три недели назад.

При этом он добавил, что ситуация стала немножечко стабильнее, лучше, но продолжаются тяжелые бои с применением врагом всего, что только можно применять, в частности, авиации, танков, артиллерии.

Видео дня

Фирсов отметил, что бойцы с помощью БПЛА наблюдают ситуацию днем и ночью.

"Ночью мы поднимаем разведывательную "птичку" и видим там безумный движ - едут "Уралы", танки, работают системы, которые выпускают ракеты С-300. На то они и "орки", что они активнее работают ночью", - добавил он.

При этом рассказал, что украинские бойцы организовали собственную лабораторию, закупили нужные камеры, которые позволяют работать в ночное время суток, уничтожая вражескую технику. Фирсов сказал, что враг по количеству и качеству дронов превосходит Силы обороны.

"У них есть дальние дроны, которые летают плюс 40 км, дальнобойные дроны не только разведывательные, которые также летают около 40 км, огромное количество разного рода FPV - дронов, которые они также очень активно используют и бьют даже не только по технике, но и по позициям. А за нами, в принципе, качество и инициатива. То есть мы обходим их РЭБ, знаем секреты как это сделать. Мы качественнее и гораздо продуктивнее отрабатываем FPV- дронами", - сообщил он.

Зеленский прокомментировал события на фронте западным СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в свежем интервью американскому телеканалу CBS отметил, что по состоянию на сегодня на востоке нашего государства, где самое опасное из всех направлений, ситуация стабилизирована, насколько это возможно, учитывая факт дефицита соответствующего оружия, амуниции, несмотря на то, что мы начинаем готовить бригады к соответствующим важным для нас действиям. Также он казал, что ситуация сейчас лучше, чем два-три месяца назад.

Он отметил, что надо не только стабилизировать фронт, но и необходима помощь Украине от партнеров. Зеленский отметил, что Россия в конце мая или в июне может начать контрнаступательные действия.

Вас также могут заинтересовать новости: