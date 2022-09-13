Защитники Украины захватили интересные образцы вооружения.

Главред Defense Express Олег Катков отметил интересные моменты, связанные с трофеями, которые ВСУ добыли во время контрнаступления на Харьковщине.

Цитирует Каткова "Эспрессо".

Эксперт считает, что можно будет исследовать, какие страны продавали детали для российской военной техники.

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"Судя по увиденных фото и видео, счет захваченной боевой техники противника пошел на более чем 300 единиц, точная цифра будет обнародована позже в отчете ВСУ. Но для понимания, это вооружение по количеству выходит на уровень бригады, то есть такое усиление трофейной техникой крайне важно. Нужно учитывать, что сначала ее надо будет починить, потому что не сразу она готова идти в бой. Но один из значимых элементов, что мы захватили большое количество вражеской техники", - говорит Катков.

Эксперт отметил второй важный момент, что каждая захваченная единица техники – это двойная потеря для врага. Наши воины получают новую единицу, а россияне остаются без нее.

"И третий важный аспект, что за это время было захвачено определенное количество крайне интересных образцов военной техники, которые есть на вооружении армии РФ. Например, контрбатарейный радар "Зоопарк" в более новой модернизации, в заводской упаковке и со всеми инструкциями комплекс "Орлан", также была найдена совершенно неповрежденная станция радиоэлектронной борьбы самолетов "Регата", то есть создается огромный массив интересной техники. Это все будет подробно проанализированно не только с точки зрения возможностей этого вооружения и эффективных средств противостояния, а еще будет исследовано использование в новейших образцах российского вооружения западных компонентов, даже если они не относятся к подсанкционным, например, как микросхемы. Такое исследование позволит выйти на непосредственного производителя гражданских микросхем, которые используются в вооружении, и на их поставщиков, чтобы прекратить эти каналы поставок и вообще исключить их выпуск в РФ", - добавил Катков.

Напомним, что успешные действия защитников Украины вынуждают так называемую "власть" временно оккупированного Крыма и юга страны срочно переселять свои семьи на территорию России.

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