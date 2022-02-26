В плен взят командир танкового батальона 35-й мотострелковой бригады г. Олейск Центрального военного округа армии РФ майор Щеткин Леонид Петрович.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

"Выпускник Казанского военного танкового училища. Женат, имеет двоих детей. Его танк был подбит ВСУ, чудом остался живым", - говорится в сообщении.