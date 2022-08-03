Оккупационная армия использовала одни из самых дорогих своих ракет.

Вечером 2 августа в ВСУ заявили, что военные сбили семь из восьми российских крылатых ракет типа Х-101 (Х-555). Это стоило оккупационным силам $91 миллион.

Об этом пишет Forbes.

Для подсчета стоимости российских ракет Forbes использовал следующие оценки:

Х-101 - $13 млн;

"Калибр" - $6,5 млн;

"Искандер" - $3 млн;

"Оникс" - $1,25 млн;

Х-22 - $1 млн;

"Точка-У" - $0,3 млн.

Как известно, в тот вечер зенитные ракетные войска уничтожили шесть ракет, и еще одну - сбил истребитель. Единственная оставшаяся ракета попала в зенитный ракетный комплекс на Львовщине.

Как ранее сообщал УНИАН, Российская Федерация тратит на войну в Украине около $400 млн в день. Самые дорогие - ракеты и снаряды, самые дешевые - зарплаты оккупантов. Кроме того, за день войны Россия в среднем теряет авиации на сумму $60 млн, а танков и бронированных машин - на $40 млн.

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