Вдоль админграницы Николаевской и Херсонской областей уничтожен пункт управления вражеским войском, склады с боеприпасами.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".
"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено свыше 40 огневых задач. Вдоль админграницы Николаевской и Херсонской областей уничтожен пункт управления вражеским войском, 3 склада с боеприпасами, 1 - с горюче-смазочными материалами и несколько пунктов сосредоточения живой силы и техники. Общие потери уточняются", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что враг продолжал попытки воздушной разведки с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Один такой был уничтожен над Николаевщиной, еще один, способный также наносить бомбовые удары ("Форпост"), уничтожен в Одесской области, при попытке зайти с моря.
Также сообщается, что ближе к рассвету Николаев вновь покрыло обстрелами из реактивной системы залпового огня "Смерч". Поражены объекты критической инфраструктуры. К счастью, жертв и пострадавших нет.
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