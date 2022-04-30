Уничтожены несколько сотен оккупантов, среди них может быть российский генерал.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по командным пунктам российской армии в Харьковской области. По предварительной информации, уничтожены несколько сотен оккупантов.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил в эфире "Фейгин Live".

"Два удара по Изюму, штаб ВДВ, штаб второй общевойсковой. Даже по нижней границе считай, 100 трупов в одном месте, 200 в другом, не меньше 100 в третьем. Верхней границей называют по 200-300", - сказал Арестович.

Он подчеркнул: "Надо понимать, что это старшие офицеры".

Арестович также прокомментировал информацию о возможном уничтожении начальника штаба ВДВ, генерала А. Д. Симонова, появившуюся в СМИ ранее в субботу.

"По некоторым данным, которые требуют проверки, начальник штаба ВДВ уничтожен", - сказал он.

Ранее в Национальной гвардии сообщили, что спецназовцы Национальной гвардии Украины и военные ВСУ разбили оккупантов на Изюмском направлении. Украинские защитники уничтожили пункт управления, много танков и личного состава врага. Точное количество ликвидированных оккупантов не сообщали.

Генштаб по состоянию на утро субботы, 30 апреля, сообщал, что на Слобожанском направлении противник сосредоточивает основные усилия на удержании занятых позиций и нанесении огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины. С целью усиления группировки враг осуществляет перемещение отдельных подразделений из состава Восточного военного округа с территории Белгородской области в район города Изюм.

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