Также стало известно, где сейчас дежурит ракетоноситель оккупантов и что происходит возле острова Змеиный.

Подразделениям ВСУ удалось уничтожить очень важно оборудование оккупантов на юге Украины и ликвидировать 42 солдат РФ за последние сутки.

По данным пресс-службы Сил обороны юга Украины, речь идет о комплекте антенной системы станции РЭБ "Поле-21". Также были уничтожены 5 орудий, 8 единиц авто-бронетехники, лодка ДРГ и малогабаритная станция радио-электронной борьбы (РЭБ).

По данным украинских военных, корабельная группировка врага развернута в количестве 12 единиц: 10 - в Черном и 2 - в Азовском морях. Среди этих кораблей есть ракетоноситель с шестью "Калибрами" (он в акватории Азовского моря).

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"Враг время от времени демонстрирует свое воздушное присутствие над акваторией Черного моря: вновь вечером активизировал тактическую авиацию, направив ее в район острова Змеиный", - говорится в сообщении.

В чем заключается важность РЭБ "Поле-21" для оккупанта

РЭБ "Поле-21" - установка, которую используют для противодействия высокоточным вооружениям и другим системам спутниковой навигации. Задача этого комплекса заключается в установлении помех и подавлении сигналов навигационных спутников. Без возможности точного определения своих координат, ракета, бомба, самолет и т.п. не может решить поставленную боевую задачу. Комплекс построен по модульному принципу, что упрощает его производство и развертывание. Унифицированный модуль "Поля-21" является радиостанцией Р-340РП, включающей приборную часть и антенные модули. Каждый пост комплекса включает один контейнер с аппаратурой и до трех антенных модулей. Комплекс содержит выносной пульт управления, обеспечивающий контроль над 100 постами.

Минобороны РФ приняло на вооружение систему радиоподавления "Поле-21" в 2016 году. После полнометражного вторжения в Украину враг стянул немало РЭБ "Поле-21" во временно оккупированный Крым.

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