Военный добавил, что россияне обстреливают населенные пункты, в которых базируются, чтобы обвинить ВСУ.

Россия привлекает к боевым действиям в Украине мобилизованных жителей ОРДЛО. Они гибнут промышленными масштабами.

Об этом заявил офицер ВСУ Валерий Прозапас в эфире телеканала "Эспрессо".

"Есть вражеские подразделения, которые сразу не были настроены на серьезные боевые действия - это в основном мобилизованные из ОРДЛО, которых принудительно вербовали. Они гибнут в посадках промышленными масштабами. Они приходят волнами и украинские защитники уничтожают их постоянно", - рассказал он.

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По словам офицера, вражеская армия обстреливает населенные пункты в которых базируются российские подразделения, чтобы обвинить ВСУ и настроить местное население против украинских защитников

Прозапас добавил, что на фронте есть российские профессиональные подразделения, которые уже проходили службу в Сирии.

"Они проводят наступательные и атакующие действия. Эта оккупационная "орда" плохо обращается с местным населением. Они обстреливают собственные позиции и населенные пункты, в которых базируются, чтобы обвинить ВСУ и настроить местное население против украинских защитников", - отметил военный.

Как ранее сообщал УНИАН, армия Российской Федерации несколько недель назад достигла кульминации в войне с Украиной.

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