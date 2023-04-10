Город-крепость все еще не подчинился врагу, хотя стоит в руинах.

Вооруженные силы Украины показали свежие кадры города и окрестностей Бахмута - несокрушимой "крепости", которую армия РФ пытается покорить не первый месяц. Отметим, что эксперты сомневаются в способности врага взять город к Пасхе.

Соответствующий ролик в понедельник, 10 апреля, выложил СтратКом ВСУ в Telegram. В кадре - ожесточенные бои с оккупантами в исполнении 1-го механизированного батальона Третьей штурмовой бригады.

Бахмут превратился в сплошную руину, но украинские защитники показывают "мастер-класс" по ведению городских боев даже в таких условиях.

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Оперативная ситуация по боям в городе Бахмут

Напомним, что сейчас город Бахмут - одно из важнейших направлений, за которым внимательно следят украинцы. Ежедневно Генштаб и ВСУ сообщают обществу об оперативных изменениях и новых штурмах РФ, которые все еще не имеют успеха.

Сегодня стало известно, что линия фронта в Бахмуте значительно сузилась. Однако армия РФ не смогла взять под контроль местную железную дорогу, несмотря на тщетные попытки.

Также сегодня командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский констатировал, что силы ЧВК "Вагнер", которые считались "главными" со стороны РФ на этом участке фронта, истощены. Теперь Минобороны РФ использует для штурма города спецназовцев.

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