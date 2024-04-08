Отмечается, что наиболее значительное продвижение оккупантов - в Первомайском, между Тоненьком и Уманским и в Семёновке.

Российские войска смогли продвинуться еще на 2-3 километра к западу от Авдеевки. К такому выводу пришёл аналитик BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, анализируя записи с места боёв за последние 10 дней.

"За последние десять дней российские силы вторжения продвинулись дальше на запад от Авдеевки. Наиболее значительное продвижение в Первомайском, между Тоненьком и Уманским и в Семёновке", — пишет Рёпке.

Ранее Рёпке сообщал, что после падения Авдеевки ВСУ заняли оборону по линии Бердычи — Семёновка — Орловка — Тоненькое — Первомайское. Однако теперь ВС РФ перешли её в нескольких местах.

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Как отмечает аналитик, из-под Тоненького они продвинулись около 3 км на запад в сторону Уманского. К северу от Первомайского они прошли около 2 км в направлении Нетайлово.

Ситуация под Авдеевкой - что известно

Ранее аналитик Bild писал, что России осталось захватить два села под Авдеевкой для выхода на оперативное пространство. Он в частности, отмечал, что если падет Семеновка, то "россиянам не станет проще, чем раньше, но у них долгое время не будет населенных пунктов на пути, прежде чем снова возникнет украинское сопротивление в любых домах, логистических пунктах".

В то же время полковник запаса ВСУ Петр Черник заявлял, что после захвата Авдеевки войска РФ фактически остановились. По мнению Черника, пока Россия не показала глубоких прорывов обороны ВСУ или же существенного стягивания сил на фронт.

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