По его словам, ВСУ якобы ждут окончания дождливого периода.

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин устроил настоящую истерику из-за того, что украинские воины вот-вот пойдут в контрнаступление, а его наемников некому прикрывать.

Как сообщает пресс-служба Пригожина, он считает, что ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая, когда закончится сезон дождей, а ветер высушит почву.

"Сегодня идут дожди. 2 мая должен пройти последний дождик. Еще неделя требуется для того, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ будут готовы двигаться. Будут ли они делать это 9 мая, чтобы "испортить праздник"? Может, да. Может, не так. Это только у нас, в России, принято все делать на праздники, на 8 марта и 9 мая. ВСУ готовы полностью идти и резать фланги. Фланги наши никто не прикрывал", - заявил Пригожин.

Он заявил, что все эти разговоры Минобороны РФ о якобы прикрытии флангов "Вагнера" - это "полный бред". Более того, ни "Вагнеру", ни регулярному войску РФ не дают боеприпасы. Пригожин считает это решением "преступного командования".

Кроме того, Пригожин пожаловался, что человеческие ресурсы "Вагнера" якобы "высыхают" из-за потерь и освобождения наемников.

ВСУ готовятся к контрнаступлению

Информационное пространство заполонили новости об ожидаемом контрнаступлении ВСУ. Однако об истинных планах войска знает ограниченный круг людей. Недавно президент Владимир Зеленский анонсировал события, которые дадут ВСУ больше оружия.

В ГУР заявили, что Украина никогда не согласится отдавать кому-то часть своей земли, а война завершится возвращением к границам 1991 года.

По прогнозу главы разведки Буданова, уже весной ВСУ зайдут в Крым, а Зеленский заявил, что Украина активно готовит новые бригады и подразделения военных.

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