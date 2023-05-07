Оккупанты пытались проскользнуть на поле боя мимо нашей армии, но это попытка закончилась полным провалом.

Вооруженные силы Украины эпично ликвидировали вражеский танк, который пытался идти на" штурм " на одном из направлений фронта.

Речь идет о работе 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского, которую показал СтратКом ВСУ.

В кадре российский "хлам" пытался проскользнуть мимо зоркого взгляда ВСУ, однако эта попытка завершилась для него полным поражением.

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Оккупанты зарядили танки Т-80БВМ странной смесью

Напомним, что недавно украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что россияне настолько бесталанно "модернизировали" свои старые танки Т-80БВМ, что ухудшение их возможностей на фронте начало беспокоить даже россиян.

Он отметил, что вместо смеси ПВВ-5А оккупанты начали использовать странное вещество для заряда танков, которое больше напомнит пластилин. Поэтому неудивительно, что вражеские боевые машины так легко уничтожить на фронте.

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