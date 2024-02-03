Украина усиливает удары по объектам на территории России.

Удары ВСУ по крупным нефтеперерабатывающим заводам России - это эффективное влияние на возможности оккупационной армии РФ, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, с одной стороны, Украина бьет по донору российского бюджета - экспортной компоненте нефтепродуктов, которая также ориентирована на обеспечении войны против Украины.

Кроме того, ВСУ таким образом препятствуют обеспечению горюче-смазочными материалами войск РФ в зоне боевых действий, сказал Коваленко:

"Эти предприятия или на некоторое время прекращают свою работу или останавливаются полностью на несколько недель. И это влияет на обеспечение российской армии. Это эффективное влияние на возможности оккупантов".

Оружие Украины для ударов по РФ - актуальное

Напомним, как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, Украина с каждым месяцем производит все больше оружия для того, чтобы бить по военным объектам на территории России:

"Я точно могу сказать, что на сегодня тот километраж, те средства поражения обязательно приведут нас к победе", - отметил он.

В данном случае речь идет конкретно об украинских разработках и комплектующих.

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