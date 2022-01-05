На админгранице с оккупированным полуостровом украинские гранатометчики отрабатывали уничтожение танков.

На административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым гранатометные подразделения группировки войск "Пивдень" отрабатывали уничтожение танков.

Как сообщает пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Херсонщине расчеты станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов практически отрабатывают различные огневые задачи.

"Эффективное применение противотанкового вооружения в реальном бою на административной границе с временно оккупированной территорией требует постоянной и тщательной тренировки во время занятий. Следовательно, там, где держат оборону подразделения группировки войск "Пивдень", шансов прорваться у РФ не будет...", - подчеркнули в генштабе.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что на период новогодних праздников российско-оккупационные войска усилили свои позиции на Донбассе. В частности, оккупантами вдоль линии соприкосновения увеличено количество снайперских пар.

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