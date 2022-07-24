Стратегический консультативный совет поставил цель обеспечить 100 000 бойцов из сил территориальной обороны Украины первоочередными средствами защиты, такими как каски, бронежилеты, баллистические очки и медицинские аптечки, о чем было заявлено на пресс-конференции с участием генералов.

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) представил четверых самых выдающихся в мире военачальников, которые сформировали стратегический консультативный совет (SAC) и будут оказывать ВКУ поддержку и консультации в рамках кампании "Unite With Ukraine". В команду с беспрецедентным опытом в ведении войны и стратегическом планировании вошли:

Генерал в отставке Рик Хиллиер, экс-глава штаба обороны Канады, глава Стратегического консультативного совета;

Генерал в отставке Уэсли Кларк, бывший верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе;

Генерал в отставке Дэвид Петреус, экс-командующий Центрального командования США и сил США и НАТО в Ираке и Афганистане, бывший директор ЦРУ;

Генерал в отставке Дик Лодервийк Берлийн, экс-руководитель Генерального штаба Нидерландов.

Стратегический консультативный совет поставил цель обеспечить 100 000 бойцов из сил территориальной обороны Украины первоочередными средствами защиты, такими как каски, бронежилеты, баллистические очки и медицинские аптечки, о чем было заявлено на пресс-конференции с участием генералов.

Председатель совета генерал Хиллиер в июне находился в Украине, где встретился с министром обороны Алексеем Резниковым, высшими военными советниками и высокопоставленными офицерами, а также с защитниками с передовой.

ВКУ привлекает средства по всему миру на приобретение снаряжения, а стратегический консультативный совет обеспечит наивысшую экспертизу для консультаций, закупок и доставки на передовую самого необходимого на это время войны нелетального снаряжения или оборудования.

Вас также могут заинтересовать новости: