Эхо взрывов было слышно в разных концах областного центра.

Вражеская российская авиация в ночь на 10 марта нанесла бомбовые удары по окрестностям города Сумы.

Об этом в своем Telegram- я не знаю, как это сделать, - сказал он.

"Российская вражеская авиация бомбила окрестности Сум и село Битица", – написал чиновник.

При этом Живицкий сообщил, что удар был около 00:40.

Он также добавил, что "подробности уточняются".

Как передает корреспондент УНИАН, сигнал тревоги об угрозе авиаударов поступил в Сумах в 00.30 и был снят в 01:45. Эхо взрывов было слышно в разных концах областного центра, о чем местные жители сообщали в соцсетях.

Вас также могут заинтересовать новости: