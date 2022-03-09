Основные усилия оккупанты сосредотачивают на окружении и захвате Киева, Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева, Чернигова и выходе на админграницы Луганской и Донецкой областей.

Враг снизил темп наступательной операции и применяет преимущественно ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в сообщении о российском вторжении по состоянию на 24: 00 8 марта.

"В течение суток противник снизил темп наступательной операции, применяя, в основном, ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре. Основные усилия враг продолжает концентрировать на: окружении и захвате Киева, Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева, Чернигова; создании сухопутного коридора между ТОТ АР Крым и континентальной частью Российской Федерации; выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, оккупанты рассматривают вопросы организации эффективного обеспечения собственных войск горючим за счет использования имеющейся стационарной сети автомобильных заправочных станций и хранилищ нефтепродуктов.

Также враг планирует создать сеть полевых трубопроводов на временно захваченной территории Украины с возможностью их подсоединения к центральному нефтепродуктопроводу и осуществления перекачки топлива с территории Беларуси.

Отмечается, что во время ведения боевых действий на территории Украины оккупанты продолжают нести значительные потери.

Так, 14 отдельная бригада спецназа (Хабаровск) потеряла свыше 400 военнослужащих (уточняется), а батальйонно-тактическая группа (БТГр) 25-й отдельной мотострелковой бригады (Луга) 6-й общевойсковой армии отведена на территорию РФ через потерю боеспособности.

На Полесском направлении противник продолжает удерживать занятые ранее рубежи и захваченные населенные пункты, в частности Бородянка, Копылов, Буча, Демидов.

На направлении из населенного пункта Дымер активных действий со стороны оккупантов не наблюдалось, а в районе населенного пункта Припять силами до двух БТГр враг занимает оборону.

На направлении из населенного пункта Бабинцы силами до пяти БТГр враг вел наступательные действия, однако был остановлен и перешел к обороне в районе Бучи.

В районе населенного пункта Бузова силами до 4-х БТГр из состава 36 общевойсковой армии (по две БТГр из состава 5-й отдельной танковой бригады и 37-й отдельной мотострелковой бригады), несмотря на понесенные многочисленные потери, русские войска продвинулись в район н.п. Ясногородка.

На Северском направлении оккупанты не оставляют попыток завладеть городом Чернигов.

Из района н. п. Глухов силами до пяти БТГр из состава 90 танковой дивизии и 4-х БТГр из состава 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа пытался вклиниться в оборону оперативной группировки войск ВС Украины, однако был остановлен.

Также для обеспечения наступления в направлении н. п. Козелец оккупант пытается навести и удерживать понтонно-мостовую переправу.

На Слобожанском направлении враг не оставляет попыток блокировать Харьков с севера, но не имеет значительного успеха, одновременно наносит ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре с целью запугивания гражданского населения.

На Харьковщине продолжается бой за изюм. Противник наводит понтонно-мостовые переправы через р. Северский Донец и Берека.

На Донецком направлении противник продолжает наступательные действия в направлениях Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской обл. Проведя неудачное наступление в районе Троицкое, враг пытается возобновить наступление в направлении Запорожья и захватить город Мариуполь.

На Таврическом и Южном направлениях противник силами до семнадцати БТГр удерживает населенные пункты Херсон, Энергодар, Васильевка, осуществляет перегруппировку сил для дальнейшего наступления в направлении Запорожья. Силами трех БТГр взят под контроль н. п. Пологи.

По данным Генштаба, из черноморской и Азовской операционных зон ожидается нанесение ударов по гражданским и военным объектам крылатыми ракетами с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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