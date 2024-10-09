Враг также запускает дроны на оптоволокне, которые не находит РЭБ.

Российские оккупанты вблизи Торецка применяют против Сил обороны реактивный бомбомет РБУ-6000 "Смерч-2". Об этом сказал пресс-офицер 28-й отдельной механизированной бригады Евгений Алхимов в эфире телемарафона.

Он отметил, что на Торецком направлении враг штурмует малыми группами, но перед этим происходит достаточно мощная бомбардировка украинских позиций КАБАМами. По его словам, враг привлекает не очень много техники:

"Но в последнее время враг использует по нам корабельную установку РБУ - 6000, которая настроена на базу МТ- ЛБ. Это очень такая мощная вещь. Они могут несколько раз в день обстреливать наши позиции".

По его словам, противник пытается любыми методами подавить пехоту Сил обороны, чтобы потом малыми группами зайти на позиции, но наши подразделения отражают атаки россиян. Он добавил, что благодаря дронам удается остановить большинство штурмов. "Очень часто бывает так, что штурмовые группы россиян не добираются даже до наших окопов, а просто уничтожаются на подходах дронами", - рассказал пресс-офицер 28-й ОМБ.

Алхимов отмечает, что оккупанты применяют дроны на оптоволокне. "Враг постоянно эволюционирует, то есть они постоянно что-то новое придумывают. И в последнее время все чаще мы начали сталкиваться с такими дронами. Это по сути как противотанковая управляемая ракета, но ею можно управлять в реальном времени - остановить, изменить направление. И средства РЭБ против нее не действенны, потому что она на оптоволокне летает, поэтому здесь только механически, то есть стрелковым оружием можно сбить такое FPV", - сказал он.

Бомбометы РБУ-6000 - что известно

Как сообщал УНИАН, россияне устанавливают морские реактивные противолодочные бомбометы РБУ-6000 на бронетранспортеры МТ-ЛБ ("мотолига").

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что оккупанты таким образом пытаются решить проблему огневой мощи и дальности.

По его словам, эти установки могут вести огонь на дистанции до 4,5 км, а бомбы РДБ-60 - это, по сути, неуправляемый реактивный снаряд 212-мм с фугасной боевой частью массой 23,5 кг при общей массе снаряда - 119 кг.

Системы РБУ-6000 предназначены для уничтожения торпед и подводных лодок противника.

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