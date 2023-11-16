Он выделил два важных момента в планах оккупантов на Авдеевском направлении.

Оккупанты готовятся к третьей волне наступления на Авдеевку. Сейчас идет процесс накопления механизированной компоненты. Об этом говорит переброска 239-го ТП 90-й ТД.

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что оккупанты будут пытаться в рамках этой волны наступления выйти на правую сторону железной дороги, закрепиться и развить наступление в направлении и с последующей оккупацией села Степовое. "Это позволит им взять под огневой контроль трассу 0542 и начать движение в направлении Бердичи", - объяснил эксперт и добавил, что также они будут пытаться прорваться в промзону Коксохима.

Коваленко предположил, что с юга россияне с Водяного будут двигаться на Северное с целью его захвата и установления огневого контроля над 0542, с последующим движением на Тоненькое.

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"Российское командование более адекватно сейчас воспринимает свои возможности, а потому, физическое перерезание 0542 и окружение Авдеевки планируют на четвертую волну наступления, которая может быть организована в первых числах декабря", - отметил аналитик.

В связи с этим он выделил два важных момента. Первый – планы оккупантов очевидно известны командованию ВСУ, "а потому, третья волна их наступления не станет неожиданностью".

Второй – все эти планы должны были быть реализованы оккупантами еще 10 октября, в ходе их первого наступления двумя эшелонами. "Но, окружение Авдеевки за сутки, вылилось в – бьемся лбом о забор Коксохима второй месяц".

В связи с этим аналитик отметил, что насколько бы мрачно не воспринимались планы оккупантов, еще не факт, что они смогут их полностью реализовать.

Ситуация в Авдеевке

Генштаб ВСУ сообщил, что враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. В то же время украинские военные стойко держат оборону. 15 ноября напрасными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Авдеевки и восточнее Первомайского - там украинские воины отразили 18 атак.

А сегодня аналитики британской разведки отметили, что оккупанты понесут значительные потери, если попытаются штурмовать Авдеевский коксохимический завод.

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