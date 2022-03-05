После бомбардировки российскими войсками в селе не уцелел ни один дом.

В ночь на 3 марта враг совершил авианалет на село Яковлевка Харьковского района. В результате атаки полностью или частично уничтожены все дома в селе.

Об этом сообщает Телеграм-канал Суспільне.

Поселок Яковлевка находится в 30 километрах от Харькова, в нем проживало около 600 человек. В ночь на 3 марта российские войска нанесли по нему мощный удар с неба. В результате бомбардировки из 45 домов 21 разрушен полностью, ещё 24 сильно повреждены.

По информации следователей полиции, погибли четыре человека, среди них – один пограничник. 14 человек получили ранения.

Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

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