В результате атаки противника, в частности, разрушен мебельный цех.

Ночью российские окупанты нанесли несколько авиаударов по Коростеню, в результате один человек погиб, двое травмированы.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В полночь 10 марта в г. Коростень Житомирской области в результате авиационного удара по территории целостного имущественного комплекса произошло разрушение здания разного назначения и станции технического обслуживания автомобилей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в разрушенных зданиях возникли пожары. В результате взрывов один человек погиб и двое получили травмы.

Также, в результате авиаудара в Коростене произошло разрушение частного гаража и мебельного цеха. Повреждены многоквартирный двухэтажный и одноэтажный жилые дома, административное здание и водопровод. Погибших и травмированных нет.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля ворвались на украинскую территорию. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Житомир, Киев, Чернигов и Мариуполь.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека сообщали, что с начала войны России против Украины уже зафиксирована гибель 516 гражданских.

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