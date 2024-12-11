Говорить о том, что мы не проигрываем, можно будет, когда стабилизируем всю линию фронта, отметил военный.

Украина сейчас проигрывает войну с Россией, потому что ежедневно продолжает терять свои территории, говорит заместитель командира 3 ОШБр, майор ВСУ Максим Жорин. Об этом он сказал в интервью для LIGA.net, не соглашаясь со словами генерала Виктора Муженко о том, что не пришло время говорить, что якобы Украина проигрывает.

"Я не знаю, как можно сейчас смотреть на карту DeepState и говорить, что мы не проигрываем. Я себе такого позволить не могу. Мы теряем населенные пункты, а это значит, что мы проигрываем. Мы не можем удержать ежедневно позиции, мы не можем удержать целый ряд населенных пунктов. И это происходит не на одном участке фронта, а это происходит по всей линии фронта. То есть это не просто тактический успех россиян возле Купянска, это же успехи по всей линии фронта у нашего врага. Соответственно, это наши поражения в виде того, как мы теряем позиции, вынужденно отступаем", - отметил Жорин.

Поэтому, подчеркнул военный, он считает, что на данный момент мы войну проигрываем.

"Можно будет говорить о том, что мы ее не проигрываем хотя бы на этапе стабилизации всей линии фронта и нашего планирования освобождения оккупированных территорий. В этом случае можно будет говорить о том, что мы не проигрываем, о том что у нас есть перспективы, есть планы, есть стратегия. На данный момент я их не вижу. Я не вижу с нашей стороны вообще стратегического видения относительно не только освобождения территорий, а даже как нам остановить линию фронта", - сказал заместитель командира 3 ОШБр.

Жорин уточнил, что имеет в виду, когда говорит о стабилизации линии фронта.

"Это период, когда мы перестали бы терять территории и позиции, как минимум. Это и можно считать стабилизацией. Когда мы уверены в том, что у нас стала линия фронта и, отталкиваясь от нее, планируем свои дальнейшие действия", - отметил он.

Ситуация на фронте - что известно

Как писал УНИАН, генерал Виктор Муженко в интервью изданию "Факты" заявил, что не считает, что уже пора говорить о том, что Украина проигрывает.

"Были периоды успехов и периоды определенных поражений. Сейчас российская армия владеет инициативой. То есть она нам диктует условия. Да, ее успехи тактические. Однако из нескольких десятков таких тактических успехов складывается общее впечатление успешного продвижения по территории Украины. Но еще раз повторю, что не считаю, что есть необходимость ставить какую-то точку в этих событиях. Относительно шансов победить на поле боя, считаю, что они у нас были и сохраняются до сих пор", - сказал Муженко.

В то же время командир отдельного отряда беспилотных систем специального назначения ''Тайфун'' Нацгвардии Украины Михаил Кмитюк рассказал о тактике оккупантов на Покровском направлении. По его словам, оккупанты сейчас активнее наступают небольшими группами, без тяжелой техники, преимущественно в темное время суток.

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