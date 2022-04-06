По словам Виктора, россияне постепенно становились все более злобными.

Житель Бучи по имени Виктор дал небольшое интервью. В нем мужчина рассказал о сражениях на улицах города, мастерстве бойцов ВСУ и изменениях в поведении оккупантов по отношению к мирным украинцам.

Видео с рассказом Виктора опубликовал пресс-центр Генштаба на своей официальной странице на Facebook.

По словам очевидца, 27 февраля в Бучу зашла колонна российской техники и солдат. Она проехалась по улице Вокзальной, а затем принялась сдавать назад. В этот момент врагов начали "поливать" огнем украинские войска. Виктор припоминает, что ВСУ наносили удары с девяти утра и на протяжении нескольких часов. А до 17:00 техника постепенно взрывалась и разлеталась на части. От осколков загорелись дома, которые расположены на улице.

Виктор отметил мастерство ВСУ, ведь украинские войска били четко в цель. После боя россияне погрузили трупы на несколько единиц уцелевшей техники и отступили.

Пехота оккупантов вернулась 5 марта. Противники заняли район, где живет Виктор, и даже заходили к нему. По словам жителя, отношение российских солдат к мирному населению Бучи менялось каждую неделю. Сначала они пускали ходить по улицам, затем — изредка стреляли, а далее — принялись массово истреблять мирных украинцев. Как сообщил Виктор, убийства происходили повсюду — в домах, подвалах и так далее.

Война с Россией: трагедия в Буче

После освобождения Бучи на Киевщине начали появляться многочисленные фото и видео, демонстрирующие зверства российских оккупантов. В частности, на кадрах можно увидеть тела погибших мирных жителей, которые лежат на улицах. У части связаны руки и огнестрельные ранения в голову.

Министерство обороны России отрицает свою причастность к жестоким убийствам и пыткам мирных жителей. Мол, тела были недавно выброшены на улицы — после того, как все российские подразделения полностью ушли из Бучи, примерно 30 марта.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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