Он отмечает, что из-за отсутствия должной реакции мира на нападение на Донбасс, Россия решила, что может позволить себе еще и полномасштабную войну.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что российские войска сделали Черное и Азовское моря одними из самых опасных морей на планете.

Об этом он сказал в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале главы государства.

"Россия начала войну против Украины не 24 февраля. Российские войска пришли к нам еще в 2014 году. Они захватили наш Крым, они превратили его в одну большую военную базу. Они сделали Черное и Азовское моря одними из самых опасных морей на планете", - подчеркнул Зеленский.

Они же, подчеркнул президент, начали "страшную, бесконечно циничную войну на нашем Донбассе".

"Они убивали наших людей в течение 8 лет. 14 тысяч погибших за это время. Чем ответил за это мир? Чем ответил на это мир? Вопрос так и остался риторическим. Но именно поэтому они решили, что могут позволить себе еще и полномасштабную войну", - сказал Зеленский.

Он добавил, что кое-кто до сих пор спорит, какой именно жесткости должны быть санкции против России. "Но что тут обсуждать, когда российские войска уже повторяют на нашей земле то, что Европа видела разве что во время Второй мировой войны?",- заметил глава государства.

Напомним, в Кремле по-новому высказались о личной встрече Зеленского и Путина.

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