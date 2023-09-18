Президент Украины призвал бороться с тем, что может привести к уничтожению планеты.

Президент Российской Федерации Владимир Путин "стал в одну шеренгу с раком, ВИЧ, COVID-19". Действия российского диктатора ведут к третьей мировой войне.

"Путин стал в одну шеренгу с раком, ВИЧ, ковидом. Вы должны понять, если общество России не понимает, что эта трагедия будет на их плечах, что это будет на их совести. Если они не понимают, то мир должен объединиться и сказать", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью СBS.

При этом он указал, что среди "соседей" России есть мощные страны мира.

"Я не говорю о многомиллионных нациях, есть миллиардные нации, которые должны просто ему (Путину – УНИАН) сказать, что твои шаги - это шаги, ведущие к третьей мировой войне и виновным в третьей мировой войне будешь только ты - один человек, одна болезнь", - подчеркнул глав украинского государства.

Кроме того, он напомнил, что война России против Украины уносит жизнь, и это "не беда природная", а рукотворная.

"Именно руками Путина создана трагедия в мире, которая уносит жизни мирных людей. Вот на что должны обращать внимание страны мира. Это самое главное. Сражайтесь там, где ничего не работает, думайте, подключайте умных и талантливых людей всего мира там, где есть вызов, там, где планеты может не быть, там, где жизнь сокращается. Побеждайте ВИЧ, побеждайте рак, побеждайте ковид, побеждайте то, что действительно является трагедией. Но извините, где ковид, и где Путин", - подытожил Зеленский.

Война в Украине - когда Россия проиграет

В июле тогдашний глава минобороны Алексей Резников заявил, что к лету 2024 Украина одержит победу в войне, после чего сможет стать членом НАТО.

При этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что ускорение завершение войны на справедливых для Украины началах, требует от цивилизованного мира усиления трех решений.

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