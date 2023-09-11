Украинская пехота держится зубами за освобожденные позиции.

Майор, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов рассказал, что отвоеванные позиции на Бахмутском направлении являются ключевыми для дальнейшего продвижения сил обороны.

"На Бахмутском направлении постепенно освобождаем метры, которые улучшают наше тактическое положение на переднем крае. Крайне важно двигаться вперед и не только смещать врага с позиций, но и оказывать давление. Если отвоеванные позиции расположены в населенных пунктах, то они не имеют ничего общего с населенными пунктами. Населенные пункты стерты с лица земли, в том числе и Бахмут", - отметил Кудряшов в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам военного, отвоеванные позиции - это участки в разрушенных домах, в руинах, которые ВСУ приспосабливают как фортификационные укрепления для ведения оборонительного боя.

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"Если эти позиции расположены в поле, или лесополосах, то все лесополосы выкошены непрерывными артиллерийскими обстрелами со стороны врага. Держаться на таких позициях тяжело. Наша пехота держится зубами за эти позиции, потому что они являются ключевыми для дальнейших действий в направлении Андреевки, Клещиевки, Курдюмовки", - подчеркнул майор.

Война в Украине - ситуация в Бахмуте

8 сентября майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщил, что в районе Бахмута украинские защитники выжимают россиян из Клещиевки - вражеские войска контролируют лишь окрестности села.

Враг продолжает попытки контратаковать украинские войска на Бахмутском направлении небольшими группами, однако эти маневры безуспешны. В случае освобождения Клещиевки ВСУ начнет разрушать оборону южного фланга россиян под Бахмутом.

Сейчас захватчики постоянно находятся под артиллерийским контролем ВСУ в Бахмуте.

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