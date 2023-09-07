Украинские войска достигли успехов в наступлении на южном фронте.
Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, передает Military Media Center.
По его словам, в ходе ведения наступательных действий Силы обороны достигли успеха в районах южнее Работино и западнее Вербового, и закрепляются на достигнутых рубежах.
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В результате штурмовых действий силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, закрепляются на новых рубежах, сообщил Генштаб ВСУ. А вчера стало известно, что Силы обороны Украины наступают на южном фланге в районе Клещиевки, Курдюмовки и Озеряновки.
А во временно оккупированном Токмаке Запорожской области российские оккупационные войска вывезли оборудование с местного предприятия. Как сообщил Центр национального сопротивления, россияне начали разграбление местных предприятий на фоне активного контрнаступления Сил обороны на южном фронте.