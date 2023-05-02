Украинское контрнаступление может закончиться масштабным успехом, а может решить лишь очень ограниченную часть задач.

Ни украинцам, ни тем более россиянам, скорей всего, не удастся одержать победу в этом календарном году. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью Foreign Affairs.

По его словам, в рамках подготовки к весеннему контрнаступлению западные партнеры помогли Украине обучить и оснастить вооружениями "около девяти бригад", в том числе бронетанковых.

"Украинцы сейчас обладают возможностями для наступления. Также у них есть возможности для обороны, значительно улучшенные по сравнению с тем, что было всего год назад. Я не хочу предполагать, могут они или не могут провести наступательную операцию в ближайшие недели. Это будет зависеть от них. Но они готовы атаковать или защищаться", – заявил генерал.

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Милли считает, что исход украинского контрнаступления – это вопрос вероятностей. Так, он допускает любой из возможных вариантов – значительный успех ВСУ с полным обрушением российской обороны, частичный или ограниченный успех, а также есть вероятность не добиться успеха.

"Тем не менее, я думаю, что вероятность того, что любая из сторон достигнет своих политических целей (а война – это политика с использованием исключительно военных средств), – я думаю, что это будет очень сложно, очень сложно. И, честно говоря, я не думаю, что это возможно в этом году", – заявил Милли.

Украина готовит контрнаступление – что известно

Ранее власти США заявили, что Украина получила от партнеров все, что просила для контрнаступления. The New York Times полагает, что сейчас единственным сдерживающим фактором для ВСУ является погода – дожди и распутица.

Аналитики CNN отмечают, что есть три серьезных фактора, которые могут помешать Украине добиться успехов в контрнаступлении – эшелонированные линии укреплений на российской стороне фронта, отсутствие фактора неожиданности и превосходство России в воздухе.

В то же время CNN констатирует, что сама российская армия довольно скверно подготовилась к украинскому контрнаступлению. Ей не хватает боеприпасов, нет хорошего командования, а оборонительные линии россиян украинцы уже внимательно изучили по спутниковым снимкам.

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