Погибших и травмированных нет.

В Житомирской области в двух населенных пунктах из-за обстрела оккупантов уничтожено и повреждено 13 частных жилых домов.

Об этом в Facebook сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении отмечается, что 21 марта в результате вражеского обстрела территории Коростеньского района в двух населенных пунктах Малинской общины уничтожено 3 и повреждено 10 частных жилых домов и 2 хозяйственные постройки.

Спасатели отмечают, что погибших и травмированных нет.

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