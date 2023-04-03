В то же время президент считает, что украинцы имеют опыт, чтобы побеждать.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что впереди Украину ожидают непростые сражения и непростое время. Об этом глава государства сказал в Чернигове по случаю годовщины освобождения северных областей Украины от российской оккупации.

"Уже более 400 дней мы все вместе защищаем наше государство в этой полномасштабной войне. После освобождения наших северных регионов мы смогли также вернуть украинский флаг многим городам, селам нашей Харьковщины, нашего юга, осенью – нашей Херсонщины и Херсона. Впереди еще большой путь, еще непростые сражения, непростое время. Но у нас есть опыт. Опыт того, что позволяет нам украинцам побеждать, быть на своей земле и бороться, и беречь наше, прежде всего, внутреннее единство, помогать каждому и каждой, кто рядом бьется за Украину, кто работает ради Украины, заботится о нашем государстве, о нашей Украине", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что важно "быть крепостью на уровне личном и своего городка, поселка, города, и чтобы крепостью мы оставались на уровне всего государства, всей Украины".

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Война в Украине: актуальные новости

Издание Bloomberg пишет, что война в Украине достигает переломного момента. Отмечается, что одним из факторов, который на это указывает, является убийство российского "военкора" Владлена Татарского в Санкт-Петербурге, который резко критиковал российское командование за провалы на фронте.

Также глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Россия якобы "юридически" контролирует Бахмут. Генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками, опроверг это заявление, отметив, что город конролируют ВСУ.

Кроме того, из российского плена вернулись еще 12 украинцев. Из них пять человек – тяжелораненые. Среди освобожденных пленных двое гражданских.

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