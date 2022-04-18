Военные ударили по тяжелой технике врага на Луганщине.

Военные 24 ОМБр имени Короля Даниила мощно ударили по танку оккупантов в Попасной Луганской области.

Видео появилось в Facebook бригады.

Воины показали момент точного попадания и уничтожения русского танка. Его уничтожили с ПТУР в населенном пункте Попасная Луганской области.

На кадрах видно, что в результате удара российский танк вспыхнул и начал гореть.

Как сообщал УНИАН, ранее на Донецком и Луганском направлениях защитники Украины отбили 12 вражеских атак и уничтожили свыше 40 единиц вражеской техники.

В частности, украинские защитники уничтожили 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники противника.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вертолета Ми-24, один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" (многофункциональный беспилотный авиационный комплекс).

По сведениям Генштаба Вооруженных сил Украины, в нашем государстве уже ликвидировано 20,3 тыс. оккупантов.

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